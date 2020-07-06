Tesla'nın rakibi Nikola, Badger modelini ön siparişe açtı

Elektrikli araç şirketi Nikola, birkaç yıldır üstünde çalıştığı ilk modeli Badger'i nihayet ön siparişe açtığını duyurdu.

Elektrikli otomobillere ilginin bir hayli arttığı son yıllarda birçok marka kendi elektrikli otomobilini üretiyor

Bu markalardan biri de 2014 yılında kurulan ABD'li üretici Nikola. Kurulduğundan bu yana hiç otomobil satışı gerçekleştirmeyen şirketin piyasa değeri, 26 milyar dolara ulaşarak 117 yıllık Ford ve Fiat Chrysler’i geride bırakmıştı.

BADGER ÖN SİPARİŞE AÇILIYOR

Nikola'nın birkaç yıldır geliştirme aşamasında olduğu elektrikli pickup modeli Badger, 250 dolarlık bir ön ödemeyle ön siparişe açıldı. Aracın ise 4 Aralık'ta tanıtılması bekleniyor

FİYAT

Nikola Badger, hem elektrikli hem de hidrojen yakıt hücreli veriyonları ile satın alınabiliyor. Elektrikli modelleri 60 bin dolardan başlayan aracın, hidrojenli türevleri ise 80 bin dolarlık fiyat etiketine sahip. İki model de 910 bg güç ve 1328 Nm tork üretebiliyor.