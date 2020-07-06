Dolar
6.8619
0.032%
Euro
7.747
0.2471%
Altın
1775.4
0.0191%
Borsa
115748.47
0%
G. Altın
391.445
-0.1759%
Bitcoin
63124.78
0.5415%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Tesla'nın rakibi Nikola, Badger modelini ön siparişe açtı

    Elektrikli araç şirketi Nikola, birkaç yıldır üstünde çalıştığı ilk modeli Badger'i nihayet ön siparişe açtığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 09:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Tesla'nın rakibi Nikola, Badger modelini ön siparişe açtı #1

    Elektrikli otomobillere ilginin bir hayli arttığı son yıllarda birçok marka kendi elektrikli otomobilini üretiyor

    Bu markalardan biri de 2014 yılında kurulan ABD'li üretici Nikola. Kurulduğundan bu yana hiç otomobil satışı gerçekleştirmeyen şirketin piyasa değeri, 26 milyar dolara ulaşarak 117 yıllık Ford ve Fiat Chrysler’i geride bırakmıştı.

    BADGER ÖN SİPARİŞE AÇILIYOR

    Nikola'nın birkaç yıldır geliştirme aşamasında olduğu elektrikli pickup modeli Badger, 250 dolarlık bir ön ödemeyle ön siparişe açıldı. Aracın ise 4 Aralık'ta tanıtılması bekleniyor

    Tesla'nın rakibi Nikola, Badger modelini ön siparişe açtı #2

    FİYAT

    Nikola Badger, hem elektrikli hem de hidrojen yakıt hücreli veriyonları ile satın alınabiliyor. Elektrikli modelleri 60 bin dolardan başlayan aracın, hidrojenli türevleri ise 80 bin dolarlık fiyat etiketine sahip. İki model de 910 bg güç ve 1328 Nm tork üretebiliyor.

    badger

    badger

    badger

    badger

    badger

     

    Görüş Bildir