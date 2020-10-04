Tesla'nın rakibi Nikola, Badger modelinin çıkış tarihini erteledi

Elektrikli araç şirketi Nikola, birkaç yıldır üstünde çalıştığı ilk modeli Badger'ın çıkış tarihinin ertelendiğini açıkladı.

Elektrikli otomobillere ilginin bir hayli arttığı son yıllarda birçok marka, kendi elektrikli otomobilini üretiyor

Bu markalardan biri de 2014 yılında kurulan ABD'li üretici Nikola. Kurulduğundan bu yana hiç otomobil satışı gerçekleştirmeyen şirketin piyasa değeri 26 milyar dolara ulaşarak, 117 yıllık Ford ve Fiat Chrysler’i geride bırakmıştı.

BADGER'IN ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ

Yeni bir açıklama yayınlayan Nikola, Badger modelinin çıkış tarihini koronavirüs nedeniyle ertelediklerini açıkladı. Yeni otomobilin ABD'nin Arizona eyaletinde tanıtılması bekleniyordu.

NIKOLA BADGER FİYATI

Nikola Badger, hem elektrikli hem de hidrojen yakıt hücreli veriyonları ile satın alınabilecek. Elektrikli modelleri 60 bin dolardan başlayan aracın, hidrojenli türevleri ise 80 bin dolarlık fiyat etiketine sahip. İki model de 910 bg güç ve 1328 Nm tork üretebiliyor.

NIKOLA'NIN SON ZAMANLARDA BAŞI DERTTE

Nitelikli dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya kalan Nikola kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Trevor Milton, geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini açıklamıştı.

Milton'dan boşalan koltuğa ise General Motors'un eski başkan yardımcısı ve Nikola yönetim kurulu üyesi olan Stephen Girsky getirildi.

2014 yılında sıfır emisyonlu araç üretme hedefiyle kurulan Nikola, en başından beri kendisini Elon Musk'un CEO'su olduğu Tesla'ya rakip olarak gösteriyor.

