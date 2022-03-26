Tesla'nın rakibi Nikola, elektrikli tır üretimine başladı

Elektrikli araç üreticisi Nikola, tamamen elektrikli ilk tır modelinin üretimine başladığını duyurdu.

Elektrikli otomobillere ilginin bir hayli arttığı son yıllarda birçok marka, kendi elektrikli otomobilini üretiyor

Bu markalardan biri de 2014 yılında kurulan ABD'li üretici Nikola. Kurulduğundan bu yana hiç otomobil satışı gerçekleştirmeyen şirketin piyasa değeri 26 milyar dolara ulaşarak, 117 yıllık Ford ve Fiat Chrysler’i geride bırakmıştı.

ELEKTRİKLİ TIR ÜRETİMİNE BAŞLADI

Nikola tarafından yapılan açıklamaya göre, Tre BEV adlı elektrikli tır modelinin üretimi başladı. Nikola'nın araçları, ikinci çeyrekte müşterilere teslim edilecek.

Yapılan bu duyurunun ardından Nikola hisseleri yüzde 4 oranında artış gösterdi. Daha çok kısa rotalar için tasarlanan araç 563 kilometrelik menzile sahip. 753 kWh'lık batarya kapasitesi bulunan tır, 645 beygirlik güç üretiyor.

Araç, 240 kW'lık bir şarj ünitesiyle yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa 120 dakikada ulaşıyor. Nikola'nın yılda 300 ila 500 arasında olan üretim planı, 2023 yılından itibaren daha da artacak.

Nikola, Tre BEV'in ardından hidrojen yakıt destekli 800 kilometrelik menzile sahip Tre FCEV ve 2024 yılında yaklaşık 1450 kilometre menzil sunan Two FCEV modelini de üretecek.

2014 yılında sıfır emisyonlu araç üretme hedefiyle kurulan Nikola, en başından beri kendisini Elon Musk'un CEO'su olduğu Tesla'ya rakip olarak gösteriyor.