Tesla'nın rakibiydi: ABD, Nikola kurucusunu suçlu buldu ABD mahkemeleri, Nikola'nın ürünleri ve teknolojileri hakkında yalan söylediği için şirketin kurucusunu cezalandırdı.

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Elektrikli otomobillere ilginin bir hayli arttığı son yıllarda birçok marka, kendi elektrikli otomobilini üretiyor

Bu markalardan biri de 2014 yılında kurulan ABD'li üretici Nikola. Kurulduğundan bu yana hiç otomobil satışı gerçekleştirmeyen şirketin piyasa değeri 26 milyar dolara ulaşarak, 117 yıllık Ford ve Fiat Chrysler’i geride bırakmıştı.

Nikola, geçtiğimiz aylarda elektrikli tır üretimine başladığını duyurmuştu. Daha çok kısa rotalar için tasarlanan araç, 563 kilometrelik menzile sahip. 753 kWh'lık batarya kapasitesi bulunan tır, 645 beygirlik güç üretiyor.

Nikola kurucusu araçları hakkında yanlış bilgi verdi

ABD mahkemeleri, Nikola'nın ürünleri ve teknolojileri hakkında yalan söylediği için şirketin kurucusu Trevor Milton'a ceza verdi.

Trevor Milton, şirketin teknolojisi hakkında yatırımcıları yanıltmak suçundan dört yıl hapis cezası ve 1 milyon dolarlık bir para cezası aldı. Milton'ın mahkumiyeti onanırken, kefaletle serbest kalmasına izin verildi.

Davacı taraf, Milton'ın en az 11 yıl ceza almasını talep etmişti. Davacı avukatları, Milton'ın davasının "emsal" niteliği taşıması gerektiğini söyleyerek diğer yöneticilerin benzer davranışları sergilemesinden caydırılmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Milton savunmasında "çok tecrübeli bir CEO" olmadığını söylerken, amacının kimseyi yanıltmak olmadığını ve deneyim eksikliği nedeniyle hatalar yaptığını ifade etti.

Ne olmuştu

Trevor Milton, Nikola One isimli tır projesi yüzünden dolandırıcılık ile suçlanmıştı. Görgü şahitleri ve çeşitli belgelere göre Nikola One projesi asla çalışamayan bir proje olmuştu.

Özellikle, şirketin kendi elektrikli kamyonu Nikola One'ı sıfırdan inşa ettiği iddiasının gerçek olmadığı ve Nikola One'ın kendi gücüyle ilerlediğini gösterdiği iddia edilen bir videonun da sahte olduğu anlaşılmıştı.