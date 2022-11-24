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    Tesla'nın şarj istasyonu sayısı 40 bini geçti

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dünya genelinde 40 bin Supercharger noktasına ulaşmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 09:23
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    Tesla'nın şarj istasyonu sayısı 40 bini geçti

    Elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, son zamanlarda Supercharger isimli şarj istasyonlarını dünyanın dört bir yanına kurmaya başladı.

    Türkiye'de de 13 farklı bölgeye kurulacak Tesla şarj istasyonları, dünya genelinde yeni bir başarıya imza attı.

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dünya genelinde 40 bin Supercharger noktasına ulaşmayı başardı. Dünyanın birçok farklı yerinde hizmet sunan istasyonlar, hem Tesla hem de diğer elektrikli araçlara açık durumda.

    Bu yıl 10 bin adet daha kuracak

    Tesla, sadece bu yıl 10 bin adet Supercharger istasyonu daha ağına ekleyerek büyüme sürecini artırmayı planlıyor.

    tesla


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