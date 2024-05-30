Tesla'nın satışları düşüyor: Çin'de Model Y üretimi azaltıldı Tesla, Çin'in Şanghay kentindeki fabrikasında banttan inen Model Y'nin üretimini, düşen talep nedeniyle azaltmak zorunda kaldı.

ensonhaber.com

Elektrikli Tesla Model Y, 2023 genelinde Avrupa'da en çok satılan otomobil olmayı başardı. Böylece ilk defa bir elektrikli otomobil, Avrupa'da zirveye yerleşti.

Dataforce tarafından açıklanan verilere göre; Tesla Model Y, geçen sene 252 bin 822 adet satış gerçekleştirdi.

Yeni yılda ise Avrupa ve Çin'de elektrikli araç satışları düşmeye başladı. Hatta birçok marka, içten yanmalı motorlara daha fazla yatırım yapmaya karar verdi.

Tesla Çin'de üretimi azalttı

Tesla, Çin'de düşen talep nedeniyle Model Y'nin üretimini önemli ölçüde azalttı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden alınan bilgilere göre, Şanghay tesisinde mart ayında 49 bin 498 ve nisan ayında 36 bin 610 adet Model Y üretildi.

Bu rakamlar, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 17,7 ve yüzde 33 daha düşük.

Gelen bilgilere göre Tesla, mart ayından haziran ayına kadar Model Y'nin üretimini en az yüzde 20 oranında azaltmayı planlıyor.

Tesla, bu sene dünya genelinde 2 milyon araç satmayı hedeflerken, bu rakamın yaklaşık 700 bin adedi Çin'den gelecek.

Öte yandan Tesla, Çinli vatandaşların artık daha çok yerli markaları tercih etmesi nedeniyle pazar payını kaybediyor.