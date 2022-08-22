Tesla'nın tahtını sallayan elektrikli otomobil: Lucid Air Sapphire

Lucid Motors’un yani tanıttığı Lucid Air Sapphire elektrikli otomobili, performans konusunda Tesla'nın tahtını sallayabilir.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle piyasaya sürdüğü Model S ile oldukça iyi satış rakamları elde etti.

Başka bir ABD'li otomobil üreticisi Lucid Motors ise, Tesla Model S'in karşısına kendi elektrikli otomobili Lucid Air ile çıkmış ve oldukça başarılı olmuştu.

Lucid Motors, Monterey Otomobil Haftası kapsamında şimdi de yeni elektrikli canavarı Lucid Air Sapphire'i tanıttı.

Yüksek fiyatıyla dikkat çeken araç, aynı zamanda Tesla’nın Model S Plaid aracına rakip oluyor.

Lucid Air Sapphire özellikleri

Lucid, yeni Air Sapphire modelini “dünyanın ilk tamamen elektrikli lüks süperspor otomobili” olarak tanıttı.

Bununla birlikte Lucid Air Sapphire’de toplamda üç elektrik motoru yer alıyor. Bu motorların ikisi arkada, biri ön tarafta yer alıyor.

Air Sapphire, bu motorlar sayesinde en az 1200 beygir güç üreterek şimdiye kadarki en güçlü elektrikli sedan olarak kayıtlara geçiyor.

Lucid Air Sapphire, 0’dan 100’e iki saniyeden daha kısa sürede ulaşıyor. 0’dan 160’a dört saniyenin altına ulaştığı aktarılan aracın maksimum hızı ise 320 km/h olarak belirtiliyor.

Lucid Air Sapphire fiyatı

Lucid, sınırlı sayıda üretilen Air Sapphire modelini ABD ve Kanada’da 23 Ağustos’ta ön siparişe açacak. 2023'te seri üretime girecek Air Sapphire için belirlenen fiyat ise 249 bin dolar.