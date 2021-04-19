Tesla'nın tam otonom yazılımı ertelendi

Tesla'nın "Tam Kendi Kendine Sürüş Beta" yazılımının yeni nesli, beklenilenden biraz daha geç yayınlanacak.

Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebiliyor.

Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

TESLA TAM OTONOM YAZILIMINI TEST EDİYOR

Tesla şu anda, erken erişim programı aracılığıyla birkaç bin müşteri ve çalışanla Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) paketinin “tam özellikli” sürümünü beta olarak test ediyor. Sistem henüz araç içinde sürücüyle test edildiği için tam otonom olarak adlandırılmıyor.

BİRAZ DAHA ZAMANI VAR

Firma, insanlı sürüşünden insansız sürüşün daha güvenli olduğunu göstermek için yeterli veri toplayana kadar müşteri geri bildirimleriyle sistemde geliştirmeler yapmaya devam edebileceğini umuyor.

Bu nedenle Tesla'nın "Tam Kendi Kendine Sürüş Beta" yazılımının yeni nesli, beklenilenden biraz daha geç yayınlanacak.

TAM OTONOM SÜRÜŞ (SEVİYE 5 OTONOM) NEDİR?

En son teknoloji otonom sürüş sistemi olan seviye 5'te, artık bütün kontroller araca ait oluyor ve sürücü tamamen devre dışı kalabiliyor.

Direksiyon idaresi, gaz ve fren pedallarıyla hızlanma gibi tüm hareketler, kritik öneme sahip tüm durumlar ile çevre kontrolü ve trafik sıkışıklığı gibi özel durumlar da dahil olmak üzere her şey otomatik olarak gerçekleşiyor.