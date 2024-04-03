Tesla'nın teslimatları beklentilerin altında kaldı Tesla hisseleri, araç teslimatlarının beklentilerin altında kalmasıyla yüzde 6,5 oranında geriledi.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın araç üretim ve teslimat sayıları belli oldu.

Verilere göre üretim ve teslimatlar, 2024'ün ilk çeyreğinde beklentilerin çok gerisinde kaldı.

Tesla ilk çeyrekte 386 bin 810 araç teslim ederken, şirketin 449 bin araç teslim etmesi bekleniyordu.

İlk çeyrekte üretim de 452 bin 976 olan beklentinin altında kaldı ve 433 bin 371 oldu. Tesla ilk çeyrekte, Model 3 ve Model Y araçlardan 369 bin 783 adet teslim etti.

Teslimatlar da azaldı

Geçen yılan göre teslimat yüzde 10 azaldı. Beklenti 426 bin 940 araç teslim edileceği yönündeydi.

CNBC'ye göre açıklama sonrası şirketin ABD borsalarında işlem gören hisseleri yüzde 6,5 düştü.

Hisseler neden düşüyor

Tesla hisseleri, son 3 ayda ciddi bir düşüş yaşamış ve Ocak-Mart 2024 döneminde yüzde 29 oranında değer kaybetmişti.

Düşüşün en büyük nedenlerinden biri de yatırımcıların artık Tesla'nın elektrikli araç pazarında liderliğini sürdüremeyeceğini düşünmesi.

Ayrıca, Tesla'nın Çinli rakipleri karşısında da zorlandığı görülüyor. BYD, 2023 yılında dünya elektrikli araç üretim lideri olmuştu.

Tüm bunlara ek olarak, Tesla'nın model yelpazesinin eski olması ve Cybertruck'ın beklenen ilgiyi görmemesi de düşüşe katkı sağladı.