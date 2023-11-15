Tesla'nın Türkiye'de batarya değişim ücreti ortaya çıktı Tesla'nın Türkiye'de sattığı Tesla Model Y modelinin batarya değişim ücretinin 490 bin TL olduğu iddia edildi.

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Elektrikli otomobillerde batarya değiştirme işlemi oldukça önemli. Müşterileri, belirli bir süre sonra yıpranan bataryaları değiştirmek isteyebiliyor.

Türk YouTube yayıncısı Engin Özören, Türkiye’deki Tesla Model Y’nin batarya değişim ücretiyle rakamı paylaştı.

Özgören’in paylaştığı bilgilere göre, Model Y’nin Türkiye’deki batarya değişim maliyeti 390 bin TL olarak belirlenmiş durumda, işçilik dahil edildiğinde bu miktarın 490 bin TL’ye kadar çıkabildiği ifade ediliyor.

Satış fiyatının yüzde 21'ine denk geliyor

Tesla’nın Türkiye’de satılan modelleri 2 milyon 252 bin TL’den başlıyor, bu da batarya değişim ücretinin araç fiyatının yüzde 21’ine kadar çıkabileceği anlamına geliyor.

Tesla, 2023 Nisan ayında Model Y aracıyla Türkiye pazarına giriş yapmış ve bu süreçte başarılı bir performans sergileyerek ülkede en çok satan elektrikli otomobil markalarından biri olmuştu.

Öte yandan Tesla’nın Türkiye destek sayfasında da garanti süresince minimum yüzde 70 batarya kapasitesini koruyarak 8 yıl veya 160 bin kilometre garanti ifadeleri de bulunuyor.

Öte yandan, yurt dışında Tesla Model Y batarya değiştirme maliyeti 5 bin dolardan başlayıp 10 bin dolarlara kadar çıkabiliyor. Bu da ülkemizde tahmin edilen fiyatın doğru olma ihtimalini artırıyor.