Tesla’nın ucuz Model Y aracı Avrupa'da satışa çıktı

Tesla crossover elektrikli otomobili Model Y’nin arkadan çekişli daha ucuz bir versiyonunu Avrupa’da satışa çıkardı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, crossover segmentinde yer alan Model Y’nin daha ucuz bir versiyonunu Avrupa pazarına getirdi. Arkadan çekişli Model Y için belirlenen fiyat ise ABD’ye göre oldukça ucuz.

Tesla Model Y’nin en temel versiyonu olarak karşımıza çıkan otomobil, 455 km menzile sahip. 214 km/s hız vadeden versiyon, öte yandan 0’dan 100’e ise 6,9 saniyede ulaşıyor.

Bu değer, normal versiyona göre oldukça yavaş, çünkü standart model 3,5 saniyede 0'dan 100'e hızlanabiliyor.

Tesla Model Y fiyatı

Bununla birlikte, yeni versiyon ucuz fiyatıyla dikkat çekiyor. Hollanda’da satılan Long Range’den 16 bin euro daha ucuz olan Tesla Model Y, 50 bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Avrupa'da çıkan bu yeni Model Y versiyonu, Tesla'nın en ucuz aracı olan Model 3'ten bile daha ucuz.