Tesla'nın ürettiği elektrikli otomobil sayısı 3 milyonu aştı

Tesla, 2004'teki başlangıcından bu yana 3 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurdu.

Temmuz 2003'te kurulan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yıllar içinde büyüdü ve şu anda dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda.

2008 yılında üretime başlamasından bu yana 3 milyonuncu elektrikli aracını üreterek önemli bir dönüm noktasına ulaşan şirket, böylelikle rakiplerine de gözdağı verdi.

Hedef 100 milyon araç

CEO Elon Musk, Tesla'nın son birkaç hafta içinde 3 milyonuncu aracını teslim ettiğini açıkladı ve "10 yıl önce 3 binden az araba ürettik ve şimdi 10 yıl sonra 3 milyon araba ürettik. Peki ya önümüzdeki 10 yıl? Hedef 10 yılda 100 milyon araç üretmek." ifadelerini kullandı.

Geçen ay Tesla, Kaliforniya'daki Fremont fabrikasının 2 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurmuştu.

Şanghay, Berlin ve Teksas'ta üretimi artırmaya devam eden şirket, Gigafactory hattından bir milyon araç daha indirdi.