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- Tesla'nın ürettiği elektrikli otomobil sayısı 3 milyonu aştı
Tesla'nın ürettiği elektrikli otomobil sayısı 3 milyonu aştı
- Haber Merkezi
- 09.08.2022 - 08:59
- Güncelleme : 09.08.2022 - 09:21
Temmuz 2003'te kurulan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yıllar içinde büyüdü ve şu anda dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda.
2008 yılında üretime başlamasından bu yana 3 milyonuncu elektrikli aracını üreterek önemli bir dönüm noktasına ulaşan şirket, böylelikle rakiplerine de gözdağı verdi.
Hedef 100 milyon araç
CEO Elon Musk, Tesla'nın son birkaç hafta içinde 3 milyonuncu aracını teslim ettiğini açıkladı ve "10 yıl önce 3 binden az araba ürettik ve şimdi 10 yıl sonra 3 milyon araba ürettik. Peki ya önümüzdeki 10 yıl? Hedef 10 yılda 100 milyon araç üretmek." ifadelerini kullandı.
Geçen ay Tesla, Kaliforniya'daki Fremont fabrikasının 2 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurmuştu.
Şanghay, Berlin ve Teksas'ta üretimi artırmaya devam eden şirket, Gigafactory hattından bir milyon araç daha indirdi.