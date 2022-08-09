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    Tesla'nın ürettiği elektrikli otomobil sayısı 3 milyonu aştı

    Tesla, 2004'teki başlangıcından bu yana 3 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 09:21
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    Tesla'nın ürettiği elektrikli otomobil sayısı 3 milyonu aştı

    Temmuz 2003'te kurulan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yıllar içinde büyüdü ve şu anda dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda.

    2008 yılında üretime başlamasından bu yana 3 milyonuncu elektrikli aracını üreterek önemli bir dönüm noktasına ulaşan şirket, böylelikle rakiplerine de gözdağı verdi.

    Hedef 100 milyon araç

    CEO Elon Musk, Tesla'nın son birkaç hafta içinde 3 milyonuncu aracını teslim ettiğini açıkladı ve "10 yıl önce 3 binden az araba ürettik ve şimdi 10 yıl sonra 3 milyon araba ürettik. Peki ya önümüzdeki 10 yıl? Hedef 10 yılda 100 milyon araç üretmek." ifadelerini kullandı.

    tesla eloon musk

    Geçen ay Tesla, Kaliforniya'daki Fremont fabrikasının 2 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurmuştu.

    Şanghay, Berlin ve Teksas'ta üretimi artırmaya devam eden şirket, Gigafactory hattından bir milyon araç daha indirdi.


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