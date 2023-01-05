Petrol
78.97
1.45%
Euro
19.9633
0.36%
Dolar
18.7489
0.03%
Altın
1.116
-0.08%
Borsa
5523
1.87%
Bitcoin
319.020
-0.19%
BTXN Coin
7.36
4.10%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Tesla'nın uygun fiyatlı modeli ertelenebilir

    Tesla'nın en ucuz arabası olması beklenen ve şimdilik Model 2 olarak adlandırılan otomobil, ertelenme haberleriyle gündemde.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 08:58
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tesla'nın uygun fiyatlı modeli ertelenebilir

    Elon Musk'ın, yüksek enflasyon ve tedarik sorunları nedeniyle bir türlü hayata geçiremediği ucuz otomobil planları nihayet gerçek oluyor.

    Tesla mühendislerinin daha önce 25 bin dolarlık bir araç üzerinde çalışacağı duyurulsa da odak noktasının Optimus adı verilen robota ve Model Y'nin üretiminin artırılmasına kaydırılması bu sürecin önüne geçmişti.

    Elon Musk'tan ucuz otomobil sinyalleri

    Elon Musk, son yaptığı açıklamada bunun hala planları dahilinde olduğunu belirtti ve Tesla mühendislerinin daha ucuz bir platform üzerinde çalışmaya yoğunlaşacağını duyurdu.

    elon musk tesla

    Ucuz model 2024'e kadar çıkmayabilir

    Tesla'nın en ucuz arabası olması beklenen ve şimdilik Model 2 olarak adlandırılan otomobil, ertelenme haberleriyle gündemde.

    2022 sonunda gelecek tahminlerini yayınlayan analistler, bu belgede otomobil devinin Model 2’yi tanıtmak için 2024’e kadar bekleyeceğini belirtti.

    Model 2’yi daha erken tanıtmak, en popüler modellerinden olan Model 3’ün satışlarının yavaşlamasına yol açabilir.

    Tesla'nın Model 3'ü ABD'de şu anda 47 bin dolardan satılıyor. Yeni aracın fiyatı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.


    Deprem mi oldu? 4 Ocak Çarşamba nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi
    Gündem

    Deprem mi oldu? 4 Ocak Çarşamba nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Inter - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
    Futbol

    Inter - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Görüş Bildir