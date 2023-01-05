Tesla'nın uygun fiyatlı modeli ertelenebilir

Tesla'nın en ucuz arabası olması beklenen ve şimdilik Model 2 olarak adlandırılan otomobil, ertelenme haberleriyle gündemde.

Elon Musk'ın, yüksek enflasyon ve tedarik sorunları nedeniyle bir türlü hayata geçiremediği ucuz otomobil planları nihayet gerçek oluyor.

Tesla mühendislerinin daha önce 25 bin dolarlık bir araç üzerinde çalışacağı duyurulsa da odak noktasının Optimus adı verilen robota ve Model Y'nin üretiminin artırılmasına kaydırılması bu sürecin önüne geçmişti.

Elon Musk'tan ucuz otomobil sinyalleri

Elon Musk, son yaptığı açıklamada bunun hala planları dahilinde olduğunu belirtti ve Tesla mühendislerinin daha ucuz bir platform üzerinde çalışmaya yoğunlaşacağını duyurdu.

Ucuz model 2024'e kadar çıkmayabilir

Tesla'nın en ucuz arabası olması beklenen ve şimdilik Model 2 olarak adlandırılan otomobil, ertelenme haberleriyle gündemde.

2022 sonunda gelecek tahminlerini yayınlayan analistler, bu belgede otomobil devinin Model 2’yi tanıtmak için 2024’e kadar bekleyeceğini belirtti.

Model 2’yi daha erken tanıtmak, en popüler modellerinden olan Model 3’ün satışlarının yavaşlamasına yol açabilir.

Tesla'nın Model 3'ü ABD'de şu anda 47 bin dolardan satılıyor. Yeni aracın fiyatı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.