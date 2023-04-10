Tesla'nın yeni ucuz otomobili Model 2 hakkında yeni bilgiler geldi Tesla'nın küresel pazarı hedefleyen şimdiye kadarki en ucuz otomobili hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın, yüksek enflasyon ve tedarik sorunları nedeniyle bir türlü hayata geçiremediği ucuz otomobil planları nihayet gerçek oluyor.

Tesla mühendislerinin daha önce 25 bin dolarlık bir araç üzerinde çalışacağı duyurulsa da odak noktasının Optimus adı verilen robota ve Model Y'nin üretiminin artırılmasına kaydırılması bu sürecin önüne geçmişti.

Tesla Model 3, ABD'li elektrikli araç üreticisinin ürün gamındaki en ucuz otomobil olsa da uzun süredir konuşulan yeni modelin gelişiyle bu durum değişecek.

Tesla Model 2 olarak adlandırılması muhtemel olan bu otomobil uzun süredir konuşulsa da hakkında çok fazla detay yok.

Yeni bilgiler geldi

Tesla, birkaç gün önce Master Plan Part 3 yol haritasını yayınladı. Tesla Model 2 olduğu düşünülen araç, yayınlanan 41 sayfalık belgenin ulaşımda kullanılacak bataryalar kısmında görülüyor.

Tesla Model 2’nin Model 3 ve Model Y’den daha küçük, kompakt yapıya sahip olacağı belirtiliyor.

Bu modellerdeki aynı LFP pil paketinin kullanılacağı araçtaki pil kapasitesi ise 53 kWh olacak. Model Y ve 3’te 75 kWh pil kapasitesi bulunuyordu.

Tesla’nın aynı zamanda Model 2’den 42 milyon adet üretip satmayı planladığını da ortaya çıktı.

Söz konusu araç, Tesla'nın kürsel pazarı hedefleyen şimdiye kadarki en ucuz otomobili olacak.

Model 2’yi daha erken tanıtmak, en popüler modellerinden olan Model 3’ün satışlarının yavaşlamasına yol açabilir.