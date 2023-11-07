Tesla'nın yeni ucuz otomobilini nerede üreteceği belli oldu Tesla'nın yeni 25 bin dolarlık ucuz aracı firmanın Berlin fabrikasında üretilecek. İşte detaylar.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın, yüksek enflasyon ve tedarik sorunları nedeniyle bir türlü hayata geçiremediği ucuz otomobil planları nihayet gerçek oluyor.

Tesla mühendislerinin daha önce 25 bin dolarlık bir araç üzerinde çalışacağı duyurulsa da odak noktasının Optimus adı verilen robota ve Model Y'nin üretiminin artırılmasına kaydırılması bu sürecin önüne geçmişti.

Tesla Model 3, ABD'li elektrikli araç üreticisinin ürün gamındaki en ucuz otomobil olsa da uzun süredir konuşulan yeni modelin gelişiyle bu durum değişecek.

Almanya'da üretilecek

Tesla'nın yeni 25 bin dolarlık ucuz aracı firmanın Berlin fabrikasında üretilecek. Şirket şu anda Berlin'deki fabrikasında Model Y üretimi gerçekleştiriyor.

Mart ayında Tesla yeni üretim sistemini tanıtmıştı. Şirketin CEO'su Elon Musk yeni sistemin daha hızlı ve daha verimli olduğunu, böylelikle daha ucuz elektrikli araçların üretilebileceğini söylemişti.

Tesla hayranları tarafından genellikle "Model 2" olarak adlandırılan hatchback üretiminin Meksika'da inşa edilen Gigafactory’de yapılacağı tahmin ediliyordu.

Tesla’nın aynı zamanda Model 2’den 42 milyon adet üretip satmayı planladığını da ortaya çıktı.

Söz konusu araç, Tesla'nın kürsel pazarı hedefleyen şimdiye kadarki en ucuz otomobili olacak.