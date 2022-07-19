Tesla'nın yeni uygulaması, araçlardaki sorunları tespit edebiliyor

Tesla'nın iOS uygulamasında, araçtaki sorunları otomatik olarak tespit eden yeni bir özellik bulundu.

Tesla'nın iOS cihazlar için güncellediği uygulamasında ilginç bir özellik ortaya çıktı. Yeni güncelleme ile servis randevusu oluşturulurken otomobildeki sorunlar otomatik olarak tespit edilebiliyor.

Yeni Teşhis özelliği, kullanıcıların bir servise gitmeden önce araçlarıyla ilgili sorunları tespit ederek kullanıcıların sorunu çözmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca tespit edilen sorun kullanıcı tarafından giderilemezse, servis randevusu oluşturduktan sonra servise sorun hakkında bilgi iletiliyor. Bu sayede araç onarım süresi kısalıyor.

Randevu oluşturulduktan sonra devreye giriyor

Tesla mobil uygulamasının yeni Teşhis özelliğini kullanmak için kullanıcıların servis randevu oluşturması gerekiyor.

Randevu tarihi onaylanmadan önce mobil uygulama, düzeltilmesi gereken sorunları bulmak için aracı otomatik olarak tarıyor ve kullanıcıyı sorun hakkında bilgilendiriyor.