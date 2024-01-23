Tesla'nın yenilenen modeli Avustralya’da yasaklandı Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın yenilenen aracı Model 3, Avustralya’da güvenlik standartlarını geçemedi. ve satışlar durduruldu.

ensonhaber.com

Uzun süredir beklenen bir güncellemeyi alan Tesla Model 3, geçtiğimiz aylarda yeni versiyonlarıyla karşımıza çıktı.

Bu yeni modeller, 2023 yılının sonlarına doğru Avrupa pazarında satışa sunuldu. Dış tasarımında yapılan değişikliklerle aerodinamik yapısını geliştiren ve menzilini artıran bu modelin asıl yeniliği, iç tasarımında gerçekleşti.

Satışlar durduruldu

Bu yaşanan değişim, yeni modellerin Avustralya’da satışının durmasına neden oldu. Avustralya’da zorunlu olan arka koltuklardaki çocuk koltuğu bağlama aparatı bulunmaması nedeniyle satışlar ve sevkiyatlar askıya alındı.

Tesla tarafından müşterilere yapılan ve sorunun çözümü için yetkilerle görüşmelerin devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Model 3'ün Avustralya'daki teslimatlarının 17 Ocak 2024 mesai bitiminden itibaren durdurulacağını üzülerek bildiririz.



Bu duraklamayı çözmek için ilgili makamlarla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu değişiklikler teslimatlarda gecikmelere yol açacak. Önümüzdeki hafta teslimatlara yeniden başlamayı umuyoruz.

Tesla'nın Avustralya'da teslim edilen Model 3 otomobillerini geri çağırıp çağırmayacağı konusu şu anda belirsizliğini koruyor.

Resmi açıklamalara göre, bu elektrikli modelin çarpışma testi sertifikası askıya alındı ve Avustralya genelinde yeni araçların teslimatının yasal olarak yapılamayacağı bildirildi.

Mevcut siparişler için ödenen paraların güvence altında olduğu ve gerekirse iade edileceği de ifade edildi.

Avustralya'daki yasal düzenlemeler, 5 koltuklu binek araçların hepsinde arka koltuklarda çocuk koltuğunu sabitlemek için üst bağlantı noktasının bulunmasını zorunlu kılıyor.