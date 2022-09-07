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- Tesla'non tam otomatik pilot yazılımının fiyatı 15 bin dolara çıktı
Tesla'non tam otomatik pilot yazılımının fiyatı 15 bin dolara çıktı
- Haber Merkezi
- 07.09.2022 - 08:44
- Güncelleme : 07.09.2022 - 08:57
Elektrikli otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebilme yeteneğine sahip.
Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.
Tesla'dan otonom sürüşe bir zam daha
Tesla, şu anda piyasadaki otomobillerde Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) yazılımını ücretli ek paket halinde sunuyor.
TeslaCEO'su Elon Musk, Tesla'nın tam otonom sürüş yazılımının ABD fiyatının bu yılın başlarında yüzde 20 zamla 12 bin dolara çıktığını açıklamıştı.
Fiyat 15 bin dolara yükseldi
Yapılan açıklamaya göre firma, otomobillerindeki tam otonom sürüş özelliğinin fiyatını 15 bin dolara çıkardı.
Elon Musk, bu sistemin yakın gelecekte tamamlanacağı ve o zaman çok daha pahalı olacağını belirterek FSD Beta'yı şimdi satın almanın daha mantıklı olduğunu söylüyor.
Tam otonom sürüş (seviye 5) nedir
En son teknoloji otonom sürüş sistemi olan seviye 5'te, artık bütün kontroller araca ait oluyor ve sürücü tamamen devre dışı kalabiliyor.
Direksiyon idaresi, gaz ve fren pedallarıyla hızlanma gibi tüm hareketler, kritik öneme sahip tüm durumlar ile çevre kontrolü ve trafik sıkışıklığı gibi özel durumlar da dahil olmak üzere her şey otomatik olarak gerçekleşiyor.