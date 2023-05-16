Tesla'ya menzil düşürdüğü gerekçesiyle dava açıldı Bazı Tesla kullanıcıları, otomatik yazılım güncellemelerinin araçların menzilini düşürdüğünü ve bataryaları bozduğunu öne sürdü.

ensonhaber.com

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son zamanlarda kullanıcılardan şikayet almaya başladı.

Bazı Tesla kullanıcıları, otomatik yazılım güncellemelerinin araçların menzilini düşürdüğünü ve bataryaları bozduğunu söylüyor.

Bazı Model S ve Model X sahipleri, yazılım güncellemeleri nedeniyle otomobillerinin menzilinin yüzde 20 oranında düştüğünü ve bataryalarda arıza oluştuğunu dile getirdi.

Tesla'ya dava açıldı

Haklarını aramak isteyen Tesla sahipleri, mahkemenin yolunu tuttu. ABD Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanımı Yasası kapsamında "Korumalı Bilgisayar" statüsüne giren Tesla modellerinin bu yasayı ihlal ettiği söyleniyor.

Davacıların iddiasına göre yazılım güncellemeleri nedeniyle bozulan bataryayı değiştirmenin maliyeti 15 bin dolara kadar çıkıyor.