Tesla'ya otomatik pilot soruşturması: Sorunlar çözülmedi ABD'deki düzenleyici kurum, Tesla'nın otomatik pilot hatası nedeniyle 2 milyondan fazla aracı geri çağırmasının yeterli olup olmadığını inceleyecek.

ensonhaber.com

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), elektrikli araç şirketi Tesla'nın aralık ayında otomatik pilot direksiyon sistemi hatası nedeniyle 2 milyondan fazla aracı geri çağırmasının yeterli olup olmadığı konusunda soruşturma başlattı.

Kurum, 13 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Tesla'nın otomatik pilot direksiyon sistemi hatası nedeniyle 2012-2023 Model S, 2016-2023 Model X, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y araçlarından toplam 2.03 milyon adedini geri çağırdığını duyurmuştu.

Geri çağrılan araçlara yapılan yazılım güncellemesinden sonra meydana gelen çarpışmalardan kaynaklanan endişelerin tespit edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Tesla hatayı gidermedi

NHTSA, Tesla'nın endişeleriyle ilgili görünen sorunları çözmek için yazılım güncellemeleri yaptığını, ancak bunları "geri çağırmanın parçası hâline getirmediğini veya başka bir şekilde güvenlik riski oluşturan bir hatayı çözüme kavuşturmadığını açıkladı.