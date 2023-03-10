Tesla'ya rakip: Elektrikli Toyota bZ3 satışa çıktı Geçtiğimiz ekim ayında tanıtımı yapılan Toyota bZ3 elektrikli sedan, Çin'de satışa sunuldu.

Toyota, Şanghay Otomobil Fuarı'nda sahne alarak, dünya genelinde satışa çıkaracağını yeni elektrikli otomobili bZ4X konseptini duyurmuştu.

Konseptteki 'bZ' kısaltması, 'beyond Zero/Sıfırın ötesinde' isminin baş harflerini temsil ediyor ve Toyota'nın sadece sıfır emisyonlu ve karbon nötr araçlar yapmanın ötesine gitme başarısı olarak değerlendiriliyor.

Toyota, yüzde 100 elektrikli bZ ailesinin ikinci üyesi bZ3'ü ise ekim ayında Çin'de tanıttı. Şimdilik sadece Çin'de satılacağı belirtilen bZ3'ün, diğer pazarlara gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Çin'de satışa çıktı

Doğrudan Tesla Model 3'e rakip olması beklenen Toyota bZ3 elektrikli sedan, Çin'de satışa sunuldu.

Elektrikli sedan, bZ4X gibi Toyota'nın e-TNGA platformunu kullanıyor, ancak farklı olarak Çinli BYD'nin bataryalarından güç alıyor.

Toyota bZ3 ilk etapta sadece 245 beygir güç ve 303 nm tork sağlayan bir motorla satışa sunuluyor.

BYD'nin lityum-demir-fosfat batarya paketiyle donatılan araç pil kapasitesine bağlı olarak 517 ila 616 km menzile ulaşabilecek.

Toyota bZ3 fiyatı

Aracın fiyatı, Çin'de 169 bin 800 yuandan (24 bin 350 dolar) başlıyor. Otomobil, ülkede yerel olarak üretilen Tesla Model 3'ten yaklaşık üçte bir oranında daha ucuz.