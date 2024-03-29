Tesla'ya rakip olacak: Xiaomi SU7'nin siparişleri başladı Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ilk elektrikli aracını (EV) piyasaya sürüyor ve artık siparişleri almaya başlıyor.

ensonhaber.com

Xiaomi, 28 Aralık'ta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen elektrikli otomobilini tanıttı.

Coupe elektrikli otomobil, şirketin popüler akıllı telefon markası Mi adı altında satışa sunulacak ve SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç farklı sürümle karşımıza çıkacak.

Çinli elektronik devi Xiaomi, ilk elektrikli aracının teslimatlarına mart ayının sonunda başlayacağını açıklamıştı.

Siparişler başladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ilk elektrikli aracının siparişlerine resmen başladı. Şirketten yapılan açıklamada, aracın fiyatının 500 bin yuan (69 bin 328 dolar) olacağı belirtildi.

Xiaomi'nin geçen yıldan bu yana tanıtımını yaptığı SU7, Porsche'nin Taycan ve Panamera spor otomobil modelleriyle karşılaştırılıyor.

Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Otomobil, Çin’de Xiaomi adına Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından üretilecek.

800 kilometreye varan sürüş menziline sahip pilleri, Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin yanı sıra yerli pil devi CATL tarafından sağlanıyor.

Mart ayında yaklaşık 2 bin adet otomobil üretilmesi planlanıyor. Üretim hacmi kademeli olarak artırılacak ve temmuz ayında 10 bin adedin üzerine çıkacak.