Tesla'ya rakip oluyorlar: Nissan ile Honda anlaştı! Nissan ve Honda, elektrikli araçlar ve yapay zeka teknolojisi geliştirmek üzere birlikte çalışacaklarını açıkladı.

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Son zamanlarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka ortaklık kurmaya başladı.

Otomobil üreticileri, karbon emisyonları ve iklim değişikliğiyle ilgili endişeler arttıkça, benzinli veya dizel motorlu araçlar yerine elektrikli araçlara odaklanıyor.

Japonya'nın önde gelen otomotiv şirketleri Nissan Motor ve Honda Motor'un üst yöneticileri ,Tokyo'da bir basın toplantısında bir araya geldi.

Yöneticiler, otomobil üretimi ve araçlarda yapay zeka kullanımında iş birliği için görüşmelere başladıklarını duyurdu.

Hisseler yükseldi

Görüşme açıklamasıyla, Honda ve Nissan hisseleri Tokyo borsasında yükseldi.

Japonlar, kısmen içten yanmalı motor ürünlerinde tarihsel olarak çok başarılı oldukları için Tesla gibi dünyanın elektrikli otomobil üreten bazı güçlü rakiplerinin gerisinde kaldı.

Özellikle BYD gibi Çinli şirketler, elektrikli otomobil pazarında büyük bir üstünlük sağlarken, Japon şirketler Çinli rakipleri ve ABD'li Tesla ile rekabet etmekte oldukça zorlanıyor.