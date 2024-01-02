Test sırasında yangın çıktı: Hyundai, Kona modellerini geri çağırıyor Yol Güvenliği Enstitüsü tarafından yapılan testlerde aküleri tutuşan Hyundai Kona modelleri için geri çağırma programı başlatıldı.

ensonhaber.com

Geçen kasım ayında, IIHS (Yol Güvenliği Enstitüsü) tarafından yapılan çarpışma testlerinde, Hyundai Kona'nın 64 km/sa hızda gerçekleştirilen "yüzde 40 önden çarpma" testi sonrasında, aracın kaputu altından duman çıktığı görüldü.

Alevlerin söndürülmesine rağmen, aracın yeniden tutuşması sonucu, sorunun aracın aküsünden kaynaklandığı anlaşıldı.

Akü bağlantısı tamamen çıkarılana kadar duman çıkmaya devam etti. Hyundai, bu sorunun yalnızca 1.6 T-GDI motorlu versiyonlarda meydana geldiğini tespit etti ve bu modeldeki sorunu çözmek için harekete geçti.

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, çarpışma sırasında elektronik kontrol ünitesinin, Hyundai Kona'nın aküsünün pozitif ucuna doğru itilerek, açıkta kalan bakır kablolarla temas ettiği ve bu nedenle yangının başladığı tespit edildi.

Hyundai sorunu çözdü

Hyundai, bu soruna karşı akünün pozitif ucuna ek bir koruyucu parça ekleyerek çözüm getirdi. Yeniden yapılan çarpışma ve hasar testleri, bu yenilikçi çözümün sorunu başarıyla çözdüğünü gösteriyor.

Yeni yıl itibarıyla Hyundai Kona sahipleri, araçlarını bayilere götürerek yeni tasarlanan koruyucu parçanın ücretsiz olarak montajını yaptırabilecek.

Şu ana kadar Hyundai Türkiye ve Hyundai Avrupa'dan bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.