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    Ticaret Bakanlığı sıfır otomobilde ‘al-sat’a kısıtlama getiriyor

    Ticaret Bakanlığı sıfır otomobilde ‘al-sat’a kısıtlama getiriyor

    Sıfır otomobil alım ve satımlarına sınırlama getiriliyor. Artık araçlarda 6 ay ve 5 bin km satamama kısıtlaması olacak. Ancak bu kısıtlamanın şahıslara değil şirketlere geleceği tahmin ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 20:21
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 20:37
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    Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, sıfır otomobillerde ‘al-sat’ olarak nitelendirilen uygulamaya karşı kısıtlama getirileceği sinyali vermesinin ardından konunun detayları ortaya çıkıyor.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobil piyasasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Belli kilometre dolmayadan veya belli süre geçmeden satış kısıtlaması getireceğiz." demişti.

    Emre Özpeynirci’nin haberine göre, Ticaret Bakanlığı, uygulamayı çok kısa süre içerisinde devreye sokacak.

    6 ay geçmeden ve 5 bin km olmadan satılamayacak

    Buna göre satın alınan araç 6 ay geçmeden veya 5 bin km dolmadan önce kimseye satılamayacak.

    Kısıtlama şirketleri kapsayacak

    Kısıtlama şahıslara değil şirketlere getirilecek. Amaç piyasayı yükselten fırsatçıların ve yatırım amaçlı alanların önüne geçmek.

    Ticaret Bakanlığı sıfır otomobilde ‘al-sat’a kısıtlama getiriyor #1

    Ciddi cezalar geliyor

    Bakanlık bu kurala uymayanlara ise ciddi ceza kesmeye hazırlanıyor.

    Bu düzenlemenin kalıcı değil piyasalar normale dönene kadar geçici olacağı da söyleniyor.

    Fiyatların yükselme sebebi

    Otomobil pazarında fiyatların giderek yükselmesinin birden fazla nedeni bulunuyor. Türkiye özelinde bakacak olursak, yükselen enflasyon, dolar kuru farkı ve otomobillerden alınan vergiler bu durumun ilk sıralarında yer alıyor.

    Fakat dünyaya bakacak olursak Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden ham madde üretim problemi, pandemi ve tedarik zincirindeki aksamalar ve fabrikaların siparişlere yetişememesi nedeniyle çip üretim krizi ve küresel enflasyon gibi tüm ülkeleri etkileyen problemler de mevcut.

    Ticaret Bakanlığı sıfır otomobilde ‘al-sat’a kısıtlama getiriyor #2

    Ticaret Bakanlığı sıfır otomobilde ‘al-sat’a kısıtlama getiriyor #3


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