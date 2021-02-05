Tofaş, geçen yıl 250 bin 630 adetlik üretim ve 118 bin adetlik ihracat gerçekleştirirken, şirketin gelirleri 23 milyar 557 milyon TL'ye çıktı.

Tofaş, 2020 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Bursa’daki fabrikasında Fiat Egea, Doblo ve Fiorino modellerini üreten Tofaş, geçtiğimiz yıl 250 bin 630 adetlik üretim ve 118 bin adetlik ihracata imza attı.

Marka 2020 yılında, sektörün toplam üretiminin yüzde 19,3’ünü, ihracatının yüzde 12,8’ini gerçekleştirdi.

GELİRLER YÜZDE 24,7 ARTTI

Tofaş, 10,8 milyar TL ihracat geliri elde ederken, şirketin gelirleri bir önceki yıla oranla yüzde 24,7’lik artışla 23 milyar 557 milyon TL, net karı ise yüzde 20,4’lük artışla 1 milyar 784 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirket ayrıca, temsil ettiği Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarıyla 141 bin 976 adet satış gerçekleştirerek, toplam pazar payını yüzde 18,4’e yükseltti

2020 yılında Fiat markası toplam satışlardaki liderliğini sürdürdü. Markanın satış hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 80 artışla, 137 bin 325 adet gerçekleşirken pazar payı yüzde 17,8’e yükseldi.

EN ÇOK EGEA AİLESİ TERCİH EDİLDİ

Fiat Egea’nın Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde tipleri kendi segmentlerinin lideri oldular. Egea model ailesi, lansmanından bu yana gerçekleşen 274 bin adedin üzerindeki satışla 'Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili' unvanını korudu.

Hafif ticari araç segmentinde ise Fiat Professional’ın pazar payı yüzde 27,6'ya ulaşırken, Doblo ve Fiorino modelleri kendi segmentlerindeki güçlü pozisyonlarını sürdürdü.

Jeep geçen yıla oranla satışlarını ikiye katlarken, Alfa Romeo, Ferrari ve Maserati markaları ise pazardaki satış hacimlerini korudu.