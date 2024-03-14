Tofaş, 2023 yılında 127.6 milyar TL gelir elde etti 2023 yılında satış gelirlerini yüzde 3 artıran Tofaş, 127.6 milyar TL gelir elde etmeyi başardı.

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Tofaş, 2023 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Buna göre, 2023 yılında satış gelirlerini yüzde 3 artıran Tofaş, 127.6 milyar TL gelir elde etti.

Şirketin geçen yılki net kârı da yüzde 60,7 oranında artışla 15,1 milyar TL'ye yükseldi.

Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Cengiz Eroldu, Tofaş olarak Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki beş marka ile 200 bin 204 satış adedi ile pazar liderliğini sürdürdüklerine ve Tofaş'ın temsil ettiği markalarla tüm segmentlerde başarılı sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Eroldu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tofaş'ta geliştirerek ürettiğimiz ve 2023'te Türkiye pazarındaki 500 bininci satışı gerçekleşen Egea'nın, yenilenen versiyonlarıyla 8 yıldır ülkemizin en çok tercih edilen otomobili olması hepimizi bir kez daha gururlandırdı.

"Marka satışları katlanarak arttı"

Premium markalarımızdaki büyümenin dikkat çektiği 2023 yılında; Jeep satışlarında yüzde 50 artış sağlandı. Alfa Romeo markamızda da satışlarımızı 3 katına çıkardık.



Lüks segmentte önemli yeri olan Maserati markamızın satışlarında son 3 yılda 12 kat artış gerçekleşirken, 2023 satışları 600 adedi geçti.



Tüm bu operasyonel verilerin ışığında, şirketimizin gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 3, net kârı da yüzde 61 artış gösterdi.

Cengiz Eroldu, Tofaş'ın Stellantis Grubu bünyesinde yeni araç geliştirme yetkinliğine ve sorumluluğuna sahip ileri Ar-Ge merkezlerinden birine sahip olduğunu ve Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerinden biri konumunda bulunduğunu kaydetti.