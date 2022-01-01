Tofaş Bursa fabrikası, üretime geçici olarak ara verdi

Tofaş, Bursa fabrikasında 1-9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara vereceğini duyurdu.

Türkiye'deki üretimine Bursa fabrikasında tüm hızıyla devam eden Tofaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yeni bir bildiri yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamada, envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle üretime ara verileceği bilgisi paylaşıldı.

1 OCAK - 9 OCAK ARASI ÜRETİME ARA

Tofaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 1 Ocak 2022 - 9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 10 Ocak 2022 Pazartesi günü üretime başlayacaktır."