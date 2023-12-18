TOFAŞ Bursa fabrikası üretime 19 gün ara veriyor Başta Egea olmak üzere Fiorino modelini üreten TOFAŞ Bursa fabrikası, üretime 19 gün ara vereceğini açıkladı.

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Türkiye’nin önemli otomotiv üreticisi TOFAŞ, Bursa fabrikasında üretim molası verecek.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, üretime ara verme nedeni envanter sayımı ve hat bakımı olarak bildirildi.

Şirketin açıklamasında, 27 Aralık 2023 - 14 Ocak 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verileceği belirtildi.

Fabrikanın 15 Ocak 2024 Pazartesi günü üretime başlayacağı ifade edildi. Tofaş, Türkiye’nin önde gelen otomobil üreticilerinden biri olup Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia ve Ram markalarının lisanslı üretimini yapıyor.

TOFAŞ'tan açıklama

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: