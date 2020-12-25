Tofaş, Bursa'daki fabrikasında 13 gün üretime ara veriyor

Tofaş, Bursa'daki fabrikasında envanter sayımı sebebiyle 13 gün üretime ara vereceğini açıkladı.

Ülkemizde Bursa'daki fabrikasında üretimlerine devam eden Tofaş, yeni yılla birlikte üretime ara verecek.

Tofaş, Bursa'daki fabrikasında envanter sayımı sebebiyle, 13 gün üretime ara vereceğini açıkladı. Bu kapsamda 31 Aralık ile 12 Ocak arasında fabrikada üretim olmayacak. Fabrika 13 Ocak'ta yeniden faaliyete geçecek.

Fabrikanın açıldığı 1971 yılından bu yana Bursa'da faaliyet gösteren Tofaş, yerli üretim otomobilleri bünyesinde barındırıyor.

Bursa'daki fabrikada Fiat Egea, Doblo, Fiorino gibi modeller üretiliyor. Bursa'nın ikinci, Türkiye'nin ise 6. büyük sanayi kuruluşu Tofaş, yılda 400 bin araçlık üretim kapasitesine ve 9 bin 481 çalışana sahip.