Tofaş, çip tedarik sorunu nedeniyle üretimi durduruyor

Ülkemizdeki otomotiv üreticilerinden Oyak Renault'nun ardından, Tofaş da çip tedarik sorunu nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle, otomobil üreticileri için 2020 bir hayli zorlu geçti. Markalar her ne kadar biraz toparlanmış olsa da salgının etkileri yeni yılda da devam ediyor.

Akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

Şimdiye kadar, Ford, Subaru, GM, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Nissan ve Honda gibi küresel üreticiler, tedarik sorunları nedeniyle üretimlerine zaman zaman ara veriyor.

TÜRKİYE' DEKİ ÜRETİM DE ETKİLENİYOR

Ülkemizdeki otomotiv üreticilerinden Oyak Renault'nun ardından, Tofaş da çip tedarik sorunu nedeniyle üretime ara vereceğini açıkladı.

Tofaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre 19 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında üretime ara verilecek.

Öte yandan, çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının bir sonucu olduğu da belirtiliyor.

Başkanlığı Biden'a devreden Trump'ın, görev süresi boyunca Çin ile girdiği ticaret savaşının otomotiv endüstrisinin tedarik zincirini etkilediği kaydediliyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, otomobil sektöründeki çip krizini çözebilmek için 37 milyar dolarlık paket hazırlandığını duyurmuştu.

