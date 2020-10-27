Tofaş, Doblo modellerinin üretimini 1 yıl daha uzatıyor

Tofaş, Bursa fabrikasında üretilen Doblo modelinin üretim süresinin 1 yıl uzatılmasına ve yatırım çalışmalarına başlanmasına karar verildiğini duyurdu.

İlk olarak 2000 yılında satışa sunulan ve Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilen Doblo modelleri, aradan geçen 20 yılın ardından hala en çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor.

Tofaş, Bursa fabrikasında üretilen Doblo modelinin üretim süresinin 1 yıl uzatılmasına ve yatırım çalışmalarına başlanmasına karar verildiğini açıkladı.

KAP'ta yer alan açıklamada, "Bu kapsamda en son 28 Mayıs 2013 tarihli özel durum açıklaması ile 2009-2021 olarak kamuya duyurulan proje süresi 2022 yıl sonuna kadar uzatılmıştır.

2009-2020 döneminde proje kapsamında yaklaşık 1.1 milyon adet üretim gerçekleşmiş olup, yeni yatırımın ve süre uzatımının da katkısıyla tüm proje döneminde yaklaşık yüzde 75'i ihracat pazarlarına yönelik olmak üzere, yaklaşık 1.25 milyon adet üretim hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.



2021 ORTASINDA ÜRETİM BAŞLAYACAK

Açıklamada, 2021 yıl sonuna kadar yaklaşık 28 milyon euro yatırım yapılmasının öngörüldüğü belirtilerek, yeni motorlu araçların üretimine 2021 yılı ortasında başlanmasının planlandığı kaydedildi.