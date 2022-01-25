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    Tofaş, elektrik kesintisi nedeniyle üretimi durdurdu

    Tofaş, Bursa'daki fabrikasında elektrik kesintisi nedeniyle üretime birkaç gün ara vereceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 09:13
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    Tofaş, elektrik kesintisi nedeniyle üretimi durdurdu

    Geçtiğimiz yılın başlarında otomotiv sektöründe küresel bazda yaşanan ve birçok markayı zora sokan çip krizi nedeniyle zaman zaman üretimler duruyor.

    Örneğin, Oyak Renault'nun Bursa'daki fabrikası, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 15 gün üretime ara vermişti.

    Ülkemizdeki çip sıkıntılarına şimdilerde elektrik sorunları da eklenmeye başladı. Tofaş, Bursa'daki fabrikasında elektrik kesintisi nedeniyle dünden başlayarak perşembe gününe kadar üretime üç gün ara verecek.

    3 GÜNLÜK KAYIP 1 MİLYAR DOLAR

    Ford Otosan, Hyundai ve Man gibi diğer fabrikalarda da kesinti tarihleri yavaş yavaş netleşecek. Otomotiv sektörü, 3 günlük kaybın yan sanayiyle birlikte 1 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

    Tofaş, elektrik kesintisi nedeniyle üretimi durdurdu #1


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