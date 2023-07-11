Tofaş fabrikası, üretime 24 gün ara verecek Tofaş Otomobil Fabrikası, üretime 24 gün ara veriyor. Yaklaşık 7 bin işçinin çalıştığı otomotiv devi 7 Ağustos'ta kapılarını kapatacak.

Otomotiv devi Tofaş Otomobil A.Ş., Bursa'daki fabrikasında üretime ara verileceğini duyurdu.

Şirket, planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebiyle 24 gün üretime ara veriyor.

Tofaş'tan açıklama

Tofaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: