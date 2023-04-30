Tofaş, ilk çeyrekte karını yüzde 115 artırdı Tofaş yılın ilk çeyreğinde 2,4 milyar lira kâr elde etti ve yüzde 115'lik bir artış kaydetti.

Son günlerde birçok şirket, 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali bilançolarını açıklamaya başladı.

Biz de şirketlerin ilk çeyreğe ilişkin mali durumlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyor.

Tofaş ilk çeyrekte kârını artırdı

Tofaş yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 433 milyon 421 bin lira kâr elde ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin kârı 1 milyar 129 milyon 119 bin lira olmuştu.

Başarılı bir ilk çeyrek dönemi geçiren şirket, böylece kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 155 oranında artırmış oldu.