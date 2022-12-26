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    Tofaş üretime 15 gün ara veriyor

    Tofaş'ın Bursa’daki fabrikası, yıl sonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebiyle üretime 15 gün ara verecek.
    • 26.12.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 09:25
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    Tofaş üretime 15 gün ara veriyor

    Otomotiv devi Tofaş Otomobil A.Ş.’nin Bursa’daki fabrikası, yıl sonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebiyle 15 günlük araya giriyor.

    6 bin işçinin çalıştığı otomotiv devinin tesisnde 30 Aralık’ta duracak üretim, 16 Ocak’ta başlayacak. Tofaş Fabrikasında 4518 mavi, 1480 beyaz yakalı personel çalışıyor.

    Tofaş’ın yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis’in İspanya’daki Vigo fabrikasında üretileceği kamuoyu ile paylaşılmasının ardından gözler Bursa’daki fabrikaya çevrilmişti.

    Fiat Doblo'nun geleceği

    2022 yılı sonuna kadar Tofaş fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam ediyor.

    Yeni yıla girmeye hazırlanan fabrikada, Amerika’ya üretilen Doblo’nun 636 modeli ile Avrupa için üretilen Doblo 263 modelinin 2022 yılı sonu itibarıyla bir daha üretilmeyeceği, Doblo 263 modelinin Türkiye üretimlerinin ise 2023 sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

    DOBLO FRIGO MAXI


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