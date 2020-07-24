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    Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor

    Tofaş, Bursa fabrikasında 2 haftalık planlı yıllık bakıma girme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 08:58
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    Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor

    Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki fabrikalarında üretime ara vermek zorunda kalan, ancak daha sonra yeniden fabrikalarını açan otomobil üreticileri, ağustos ayında yeni bir ara daha vermeye hazırlanıyor.

    Türkiye'de otomotiv fabrikalarında ağustos ayından itibaren kapasitelerin yüzde 100'e ulaşması beklenirken, yaz aylarındaki planlı üretim araları devreye girecek.

    TOFAŞ DA ARA VERECEK

    Ülkemizde üretime ara verecek diğer otomobil üreticilerine Tofaş da katıldı.  Şirketten yapılan açıklamada, "Şirketimiz Bursa fabrikasında planlı yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle 30 Temmuz -13 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara verecektir.

    "Söz konusu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir." denildi.

    tofas

    Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, zorunlu pandemi duruşu esnasında bakım yapamadıklarını belirtmişti.

    HYUNDAI ÜRETİME DEVAM EDECEK

    Ağustos ayında üretime tek devam edecek otomobil üreticisi ise Hyundai olacak. Hyundai Genel Müdürü Murat Berkel, yeni i20 üretiminin devreye girmesinden dolayı bu yıl ağustos ayında rutin bakım arası verilmeyeceğini açıklamıştı.

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