Tofaş, yılın ilk 9 ayında 1,1 milyar TL kar etti

Tofaş, yılın ilk 9 ayında 1,1 milyar TL kar etti

Tofaş, yılın ilk 9 ayında 1,1 milyar TL konsolide net kar elde ettiğini duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikalarını kapatmak zorunda kalmıştı.

Mayıs ayından itibaren ülkemizdeki üretime yeniden başlayan fabrikalar, yavaş yavaş salgın öncesi döneme dönmeye başladı.

TOFAŞ'TAN 1,1 MİLYAR TL KAR

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin bu yılın 9 ayında 1 milyar 144 milyon 966 bin TL konsolide net kar elde ettiği bilgisine yer verildi.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 31 milyon 147 bin TL konsolide net kar açıklamıştı.

Tofaş'ın geçen yılın 3. çeyreğinde 297 milyon 944 bin TL olan konsolide net karı bu yılın aynı döneminde 510 milyon 324 bin TL'ye yükseldi.