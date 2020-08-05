Tofaş, yılın ilk yarısında 634 milyon TL kâr etti

Tofaş, yılın ilk yarısında 634 milyon TL kâr etti

Tofaş, yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin 2020'nin ilk 6 aylık dönemine ait net kârı 634 milyon TL'ye ulaştı.

Koronavirüsün ülkemizde etkili olması nedeniyle birçok otomobil şirketi, tüm dünyada olduğu gibi üretimi durdurmuştu.

Salgın döneminde fabrikalarını kapatan üreticilerden biri olan Tofaş, 11 Mayıs'ta yeniden üretime başlamıştı.

Türkiye'nin binek ve hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi Tofaş, koronavirüs sürecini başarılı şekilde yönetmiş gibi görünüyor.

Şirketin açıkladığı yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlar, Tofaş'ın 634 milyon TL kâr ettiğini gösteriyor.

84 BİN 500 ARAÇ BANTTAN İNDİ

Tofaş, yılın ilk yarısında Bursa'da yer alan fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği 84 bin 500 aracı banttan indirerek otomotiv sanayi üretiminin yüzde 16'sını karşılarken, ürettiği araçların 48 bin 200 adedini ihraç etti.

Tofaş'ın ilk 6 aylık gelirleri 7.5 milyar TL oldu. Aynı dönemde net kârı ise 634 milyon TL'ye ulaştı.

Görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, "Tofaş'ta ürettiğimiz Egea, Doblo ve Fiorino modellerimizle iç pazarda başarılı sonuçlarımızı devam ettiriyoruz. 2019'u lider kapatan Fiat, yılın ilk 6 ayında 39 bin 557 adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi ve tek başına yüzde 15,6 pazar payı elde etti.

"FIAT TÜRKİYE'NİN TERCİHİ OLDU"

Böylece Fiat markası, yılın ilk yarısında da Türkiye'nin tercihi olmayı sürdürdü. Başarısında Tofaş Ar-Ge'nin önemli pay sahibi olduğu Egea, yine ülkemizin en çok tercih edilen modeli oldu. Alfa Romeo ve Jeep markalarımız ise daralan pazarda satış hacimlerini korurken, pazar paylarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artırdı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de temsil ettikleri Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep markalarının satışlarının 41 bin 115 adet ile Türkiye otomotiv pazarının yüzde 16.2'sini oluşturduğunu aktaran Eroldu, yıl sonunda pazarın 600-640 bin adet civarında kapanmasını öngördüklerini belirtti.