TOGG Avrupa’ya ilk adımını atıyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Almanya’nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart’taki de:hub’da Kullanıcı Araştırmaları Merkezi kurmak için başvuru yaptı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikadan yollara çıkacak.

Bir yandan Gemlik'teki tesis yükselmeye devam ederken, diğer yandan da TOGG için yoğun çalışmalar yapılıyor.

TOGG, AVRUPA'YA AÇILIYOR

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), küresel rekabetteki yerini Avrupa’daki faaliyetleriyle güçlendirme hedefiyle önemli bir adım attı.

Yapılan açıklamaya göre TOGG, Almanya’nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart’taki de:hub’da TOGG Europe GmbH adıyla şirket kurmak için başvuruda bulundu.

TOGG’un Avrupa’ya açılan ilk kapısı olacak TOGG Europe GmbH’ın en temel faaliyetlerinden birinin kullanıcı araştırmaları olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre Stuttgart’taki merkez, TOGG’un dünyada ticari marka olarak tescillediği kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli mobilite kavramlarını temsil eden "use-case mobility" kavramının uygulama alanlarından biri olacak.

YENİ ORTAKLIK VE İŞ MODELLERİ GELİŞTİRİLECEK

Yeni trendlerin ortaya çıkardığı, kullanıcı ihtiyaç ve beklentilere uygun mobilite çözümleri geliştirilecek olan merkezde, bu alandaki ortaklıkların ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi yönünde de faaliyetlerde bulunulacak.

TOGG Europe, aynı zamanda nesnelerin interneti, büyük veri, dijital işgücü ve yapay zekâ konularındaki çalışmalar için de önemli bir üs olacak.

TOGG'dan yapılan açıklamada, şirket için seçilen Stuttgart bölgesinin, yenilikçi ruhu ile Almanya'nın en önemli iş ve ekonomi merkezi konumunda olduğu vurgulandı.

Verilen bilgiye göre, Almanya’daki 12 inovasyon merkezinin çatısı olan Stuttgart'daki de:hub ekosistemine, kurulduğu 2017 yılından bu yana 2500’ü aşkın start-up, 2000’i aşkın küçük ve orta ölçekli işletme, 100’ü aşkın araştırma enstitüsü ve 350’yi aşkın uluslararası şirket dahil oldu.

Üretime başlayacağı 2022 yılı itibarıyla Avrupa’nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak TOGG, 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretecek.