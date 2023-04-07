Togg çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedelleri iade edildi

AA

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, seri üretime geçti, teslimat zamanı geldi.

177 binden fazla başvurunun yapıldığı ön sipariş süreci tamamlanan Togg'un hak sahibi olan 20 bin kişi belirlendi.

Togg'un Trumore uygulamasının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

16-27 Mart tarihleri arasında T10X çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlanmıştır. İadeler kullanıcılarımızın Trumore e-Cüzdanlarına, takiben banka hesabı ve kredi kartlarına yapılmıştır. İade işlemlerinin hesabınıza yansıması banka işlem sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Süreci bankanız ile takip etmenizi rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz.