TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, başından beri yürütülen planlı çalışmalar sayesinde TOGG'un batarya hücre krizinden etkilenmeyeceğini söyledi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile çok yakında ülkemizde yollara çıkacak.

Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan Türkiye'nin otomobili, şu anda Bursa'nın Gemlik ilçesine yapımı devam eden fabrikada üretilecek ve buradan müşterileriyle buluşacak.

Son zamanlarda ise çip krizi nedeniyle otomotiv sektörü zor günler yaşıyor. Ayrıca elektrikli otomobil batarya hücrelerinde kullanılan lityum madeninde de bazı tedarik sorunları mevcut. Hatta Tesla CEO'su Elon Musk, gelecekte lityum sorunu yaşamamak için bazı madenleri şimdiden satın almıştı.

TOGG, LİTYUMDA SORUN YAŞAMAYACAK

TEKNOFEST'te yer alan TOGG standında açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin batarya hücrelerinin krizden etkilenmeyeceğini söyledi.

Karakaş, "Dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030 ve sonralarına kadar rezerve edilmiş vaziyette. Dolayısıyla batarya hücre teknolojisine sahip olmayan şirketler var. Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine takılmayacağız." ifadelerini kullandı.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: Batarya krizinden etkilenmeyeceğiz - VİDEO

TOGG'UN LİTYUM İHTİYACI ESKİŞEHİR'DEN KARŞILANACAK

Geçtiğimiz yılın sonunda Eskişehir’deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri faaliyete geçmişti. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesiste, daha sonra kapasite 600 tona kadar çıkacak.

Söz konusu tesis, üretim aşamasındaki yerli elektrikli otomobil TOGG'un bataryaları için lityum ihtiyacını karşılayacak.

Ayrıca akıllı telefonlar, tabletler ve tüm elektronik aletlerin bataryalarında bu tesisten çıkarılacak lityum kullanılacak.

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