TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde konuştu

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 2021-2022 yılı açılış dersini gerçekleştirdi ve çeşitli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile çok yakında ülkemizde yollara çıkacak.

Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan Türkiye'nin otomobili, gelecek yıl ilk müşterileriyle buluşacak.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 2021-2022 yılı açılış dersinde çeşitli açıklamalarda bulundu.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ TÜRKİYE"

15 yılı bugünden adım adım planladıklarını aktaran Karakaş, "Kendi ülkesinde başarılı olamayan marka, yurt dışında da başarılı olamaz. Bu yüzden öncelikle Türkiye'yi hedefliyoruz. Amacımız, TOGG'u küresel anlamda tanınan bir marka haline getirmek.

Özgün ve milli bizim için çok önemli. Aracın tüm fikri mülkiyet haklarının bizde olması demek, bize özgürlük sağlıyor. Başından itibaren yüzde 51 yerlilik oranıyla milletimize söz verdik. Bu iyi bir oran mıdır, evet iyi bir orandır." ifadelerini kullandı.

"ARAÇ ALTYAPISI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Henüz ülkemizde olmayan teknolojileri kullanmak için Ankara'da İleri Teknoloji Merkezi kurduklarını hatırlatan Karakaş, "Burada mühendisler otonom aracımızın altyapısı üzerinde çalışıyor. Bunu dünyada yapan sınırlı sayıda şirket var. Bizim en büyük pazarımız Avrupa. Bu nedenle TOGG Europe GmbH'yi Stutgart'ta kurduk. Teknolojinin merkezinde yer almak istiyoruz." dedi.

FABRİKADA SON DURUM

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulan fabrika hakkında da bilgi veren Karakaş, şu ifadelere yer verdi:

"Boyahanenin çatı ve yan panelleri kapanıyor. Önümüzdeki günlerde tesisin içerisine ekipmanlar yerleştirilmeye başlayacak. Sene sonuna doğru imalat binalarının büyük bir kısmı bitmiş olacak. Gelecek yılın ortalarında ise üretim süreci hazır hale gelecek. Şu anda planladığımız gibi ilerliyoruz."