TOGG, CES 2022'de sahneye çıkmaya hazırlanıyor

ABD’nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek CES 2022 fuarında sahne alacak TOGG, teknolojilerini tüm dünyaya tanıtacak.

2020'de koronavirüs nedeniyle iptal edilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), geçen yıl kısıtlamalar nedeniyle internet üzerinden gerçekleşmişti.

2022 yılında tekrar yüz yüze yapılması planlanan CES, 5-7 Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek.

TOGG, SAHNE ALACAK

Gelişmeleri merakla takip edilen CES 2022, bu yıl Türkiye için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin otomobili TOGG, dünya sahnesine ilk kez ABD’nin Las Vegas eyaletinden düzenlenecek CES’te çıkmaya hazırlanıyor.

Fuar kapsamında, TOGG’un bu senenin sonunda üretim bantlarından inecek ilk modeli (yüzde 100 elektrikli SUV) tanıtılacak ve TOGG CEO’su Gürcan Karakaş burada bir sunum gerçekleştirecek.

Karakaş, Gemlik’teki fabrikada yapılan son toplantıda, “Fuara, TOGG’un gelecek vizyonunu gösteren akıllı cihazlarımızla katılacağız. Akıllı cihazımızı Turkish Cargo ile ABD’ye uğurladık.

Küresel marka yolculuğumuza ‘sanal konvoy’ ile tüm dünyadan binlerce insan eşlik etti.

CES’te dünyaya kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli özelliklerimizi temsil eden Use-Case Mobility kavramımızı anlatacağız.” demişti.

KORONAVİRÜS FUARI TEHDİT EDİYOR

Son yıllarda 159 ülkeden 1900'dan fazla şirketin katıldığı fuar, son zamanlarda etkisini gösteren Omicron varyantı nedeniyle tartışılmaya başlandı.

Aralarında Amazon, Meta (Facebook), Twitter ve Pinterest, BMW, Mercedes ve General Motors’un da olduğu çok sayıda şirket, Omicron varyantı sebebiyle bu etkinliğe ekip yollamayacaklarını açıklamıştı.

Şimdiye kadar 50’nin üzerinde marka fuara katılmaktan vazgeçtiğini bildirirken, CES’ten yapılan açıklamada 2100 markanın fuara katılacağı vurgulandı.

Öte yandan salgın nedeniyle CES, planlanan tarihten bir gün önce (7 Ocak'ta) sona erecek.