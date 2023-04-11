Togg da listede! İşte Türkiye'de satılan en ucuz 10 elektrikli otomobil Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil modellerini listeledik. İşte Türkiye'de satın alabileceğiniz en uygun fiyatlı elektrikli araç modelleri.

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Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapılıyor. Birçok marka, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışıyor.

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları her ne kadar ülkemizde çok fazla olmasa da yine de satış rakamları artmaya devam ediyor.

Türkiye'de satılan elektrikli araba modellerinin sayısı da her geçen gün artıyor ve bu da pazarı daha güçlü duruma getiriyor.

Elektrikli araç satışları dörde katlandı

Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4 kattan fazla arttı ve 4 bin 670 adet oldu.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 66,4 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 335,2 artış kaydetti.

Benzinli otomobil satışları, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'in aynı dönemine göre yüzde 40,6, dizel otomobil satışları da yüzde 75,2 artarken, otogazlı otomobil satışları yüzde 1,4 geriledi.

En ucuz 10 elektrikli otomobil

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil modellerini listeledik. İşte Türkiye'de satın alabileceğiniz en uygun fiyatlı elektrikli araç modelleri.

1. Leapmotor T03 - 749 bin TL

Hangzhou merkezli bir elektrikli otomobil şirketi olan Leapmotor, elektronik ve yapay zeka teknolojilerinde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip.

Leapmotor, tamamı elektrikli SUV C11, sedan C01, 5 kapılı şehir otomobili T03 ve coupe S01 modellerini üretiyor.

80 kW'lik gücü, 41.3 kW/h'lık bataryası ve 417 km'ye varan şehir içi menziliyle (WLTP City) Leapmotor T03, şu anda ülkemizde satın alabileceğiniz en ucuz elektrikli otomobil konumunda.

2. Fiat 500e - 899 bin 900 TL

87KW motoruyla 320 km menzil sunan Fiat 500e, ülkemizde satın alabileceğiniz en ucuz elektrikli otomobillerden bir tanesi.

3. Renault ZOE - 902 bin 900 TL

Türkiye’de satın alabileceğiniz en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerden biri olan Renault Zoe, daha fazla menzil ve daha hızlı şarj sunan yeni versiyonuyla yakın bir zamanda güncellenmişti.

395 km’ye kadar menzil sunabilen Renault Zoe, 22 kW’lık halka açık şarj istasyonunda 1 saatte 120 km sürüş menzili sunabilirken 50 kW’lık hızlı şarj istasyonundaysa yaklaşık yarım saate 150 km’lik menzil sağlayabiliyor.

4. Opel Corsa-e - 909 bin 900 TL

Altıncı nesil Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu, 136 HP gücünde bir motora sahip ve kullanıcısına 350 km’ye ulaşan menzil sunabiliyor.

0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan Corsa-e’deki 50 kWh kapasiteli batarya, 30 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj edilebiliyor.

5. Togg T10X - 953 bin TL

Merakla beklenen yerli otomobil, 2 farklı motor seçeneği ile satışa çıkacak. 200 beygir gücündeki ilk motor seçeneğine sahip olan araç 7,6 saniye içerisinde; 400 beygir gücüne sahip ikinci motor seçeneği bulunan araç ise 4,8 saniye içerisinde 0’dan 100 km/s hıza ulaşabilecek.

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.

T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

6. Mini Cooper SE - 967 bin 700 TL

MINI Cooper SE adındaki elektrikli otomobil, markanın Go-Kart hissini veren sürüş karakterini sessiz ve çevreci bir biçimde yaşatıyor.

184 HP güç sunan araç 7.3 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabiliyor. Hızlı şarj istasyonlarında yarım saat içinde bataryalarını yüzde 80 doldurabilen MINI Cooper SE, tam batarya doluluğunda ise 232 km menzil sağlıyor.

7. Hyundai Kona Elektrik - 976 bin TL

Türkiye'de satın alabileceğiniz en ucuz elektrikli otomobil modellerinden biri olan Hyundai Kona'da bulunan 1.6 litrelik benzinli motor, 198 beygir güç ve 265 Nm tork üretiyor.

0'dan 100 kilometre hıza 7.7 saniyede çıkan Kona, 4x2 çekiş sistemi ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman (DCT) ile satışa sunuluyor.

Aracın menzili 484 kilometre, son hızı 210 km/s ve yakıt tüketimi de 100 km’de ortalama olarak 5.6 litre olarak açıklanmış durumda.

8. Citroen e-C4 - 982 bin 700 TL

Fransız şirket Citroen, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4’ü geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa çıkarmıştı.

E-C4, 350 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da konforlu hale getiriyor.

e-C4, 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştirerek optimum şarj süreleri sunmayı başarıyor.

9. Citroen e-C4X - 1 milyon 13 bin 500 TL

100kw motoru ile 320 kilometreye kadar menzil sunan Citroen e-C4X, daha büyük bir SUV isteyenlerin tercihi olabilir.

10. Opel Mokka-e - 1 milyon 014 bin 900 TL

Mokke-e'nin elektromotoru, 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork kullanıma sunuyor.

Elektrikli sistem, son derece canlı ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkıyor. Sürücü “Normal', 'Eko' ve Spor” olmak üzere üç sürüş modundan birini seçerek o anki gereksinimine ve keyfine uygun sürüş tarzını belirleyebiliyor.

Maksimum hız, 50 kWsa kapasiteli batarya ve sürüş menzilini korumak için 150 km/s ile sınırlandırılıyor.