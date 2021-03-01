TOGG Gemlik fabrikasının inşaatı havadan görüntülendi

Türkiye'nin yerli otomobilinin (TOGG) üretileceği fabrikanın inşaatında altyapı çalışmaları tamamlandı. İşte tesisin havadan görünümü...

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile oldukça merak ediliyor.

Yüzde 100 elektrikli olan yerli otomobil TOGG, oldukça güçlü özellikleri ile öne çıkıyor. Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.

FABRİKADA SON DURUM

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Gemlik Tesisi’nde başlayan inşaat çalışmalarında; boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının altyapı çalışmaları tamamlandı. Fabrika inşaatının son hali ise drone ile havadan görüntülendi.





Bölgedeki hareketlilik, Aralık 2020 tarihi ile Şubat 2021 tarihindeki görüntüler kıyaslandığında dikkat çekerken; fabrikanın inşaatının hızla ilerlediği gözlemlendi.

Fabrikadaki çalışmaların 2021 yılı itibarıyla bitirilmesi planlanıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilen tesisin maliyeti ise 22 milyar TL olacak.

TOGG Twitter hesabı, geçtiğimiz haftalarda tesisle ilgili şu bilgileri de paylaşmıştı:

TOGG, Gemlik tesisindeki son durumu paylaştı