TOGG, Gemlik tesisinde son durumu paylaştı

Türkiye'nin Otomobili TOGG, resmi Twitter hesabından Gemlik tesisindeki son durumu gösteren bir video yayınladı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, elektrikli otomobil piyayasında söz sahibi olmak için artık gün sayıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, TOGG Twitter hesabı üzerinden yeni ayrıntılar paylaşılıyor.

ÇALIŞMALARDA SON DURUM

TOGG Twitter hesabından paylaşılan videoda, tesisteki çalışmalar hakkında yeni bilgiler verildi ve "TOGG Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı." ifadeleri kullanıldı.

TOGG'un üretileceği tesiste son durum - VİDEO

TESİSTE NELER YAPILDI

Paylaşılan videoda, tesisin son durumu ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

Boya tesisi:

14 bin 500 ton çelik montaj yapıldı.

33 bin metrekare çatı panel montajı tamamlandı.

16 bin 734 metrekare kör kalıp montajı yapıldı.

Üretim hatları için boya tankları yerleştirilmesi tamamlandı.

Gövde tesisi:

5 bin 350 ton çelik montajı yapıldı.

36 bin metrekare çatı panel montajı tamamlandı.

28 bin metrekare kör kalıp montajı yapıldı.

Montaj tesisi

7 bin 800 ton çelik montajı yapıldı.

63 bin metrekare çatı panel montajı tamamlandı.

31 bin metrekare kör kalıp montajı yapıldı.

Altyapı:

4 bin 800 metre yağmur suyu hattı yapıldı.

4 bin metre atık su hattı yapıldı.

830 metre menfez imalatı tamamlandı.

2 bin 700 metre çevre duvarı imalatı tamamlandı.

223 bin metre kazı yapıldı.

205 bin metreküp dolgu yapıldı.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak. 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.

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GEMLİK TESİSİNDE SON DURUM (18 KASIM 2021)