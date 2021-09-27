TOGG Gemlik tesisindeki çalışmalar devam ediyor

Türkiye'nin Otomobili TOGG, resmi Twitter hesabından Gemlik tesisindeki son durumu gösteren bir video yayınladı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile satışa çıkmak için artık gün sayıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, TOGG Twitter hesabı üzerinden yeni ayrıntılar paylaşılıyor.

ÇALIŞMALARDA SON DURUM

TOGG Twitter hesabından paylaşılan videoda, tesisteki çalışmalar hakkında yeni bilgiler verildi ve "TOGG Gemlik tesisimizdeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin." ifadeleri kullanıldı.

TOGG: Gemlik tesisimizdeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor - VİDEO

GELECEK YIL İLK MODEL BANTTAN İNECEK

TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılında ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak. 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.