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    TOGG, Gemlik tesisindeki son durumu paylaştı

    27 Aralık 2019'da "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla tanıtılan yerli otomobil TOGG, Twitter hesabından fabrikadaki son gelişmeleri yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 15:56
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    TOGG, Gemlik tesisindeki son durumu paylaştı

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile şimdiden oldukça merak uyandırdı.

    Yüzde 100 elektrikli olan yerli otomobil TOGG, oldukça güçlü özellikleri ile öne çıkıyor. Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.

    TOGG'DAN FABRİKA PAYLAŞIMI

    Türkiye’nin otomobilinin üretileceği tesiste çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG), Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Gemlik’te yapımına devam edilen tesiste zemin güçlendirme çalışmalarında son aşamaya gelindiği bilgisi paylaşıldı.

    Ayrıca paylaşımda, boyahane binası temelinin demir montajına başlandığı belirtildi.

    TOGG, Gemlik tesisindeki son durumu paylaştı

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