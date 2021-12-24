TOGG Gemlik tesisinden yeni görüntüler: Üretim robotları hazır

Türkiye'nin Otomobili TOGG, resmi Twitter hesabından Gemlik tesisindeki son durumu gösteren görselleri paylaştı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, elektrikli otomobil piyayasında söz sahibi olmak için artık gün sayıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, TOGG Twitter hesabı üzerinden yeni ayrıntılar paylaşılıyor.

GEMLİK TESİSİNDE SON DURUM

Şirketin yönetim kurulu toplantısına ev sahipliği yapan Gemlik'teki tesisten paylaşılan görsellerde, araç test pistinin planları ve otomobillerin üretiminde kullanılacak turkuaz renkli robotlar dikkat çekiyor.

Ayrıca, fabrikanın inşasındaki ilerleme de yine paylaşılan görsellerde net bir şekilde görülebiliyor.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak. 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.